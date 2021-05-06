Son dakika spor haberi: Aston Villa'dan tepki çeken başvuru! Şampiyonlar Ligi finali...
Aston Villa, Şampiyonlar Ligi finalinin Villa Park'ta oynanması için UEFA'ya ve İngiltere Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu başvuruya rağmen UEFA'nın, finalin İstanbul'da oynanmasından yana olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngilizler, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City ile Chelsea'nin yükselmesinin ardından skandal bir hamle yaptı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için flaş bir başvuruda bulundu.
Sky Sports'un haberine göre, Türkiye'deki corona virüsü vakalarını bahane eden Aston Villa'nın UEFA ve FA'e başvuruda bulunduğu belirtildi.
UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Aston Villa'nın bu hamlesinin ardından UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin Birleşik Krallık'ta olma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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