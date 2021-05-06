06 Mayıs 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberi: Aston Villa'dan tepki çeken başvuru! Şampiyonlar Ligi finali...

Aston Villa'dan tepki çeken başvuru! Şampiyonlar Ligi finali...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

, Şampiyonlar Ligi finalinin 'ta oynanması için 'ya ve Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Bu başvuruya rağmen UEFA'nın, finalin 'da oynanmasından yana olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İngilizler, 'nın ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaline ile Chelsea'nin yükselmesinin ardından skandal bir hamle yaptı.

ekiplerinden , dev finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine 'ta oynanması için flaş bir başvuruda bulundu.

'un haberine göre, Türkiye'deki corona virüsü vakalarını bahane eden Aston Villa'nın ve FA'e başvuruda bulunduğu belirtildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa'nın bu hamlesinin ardından UEFA Medya Sorumlusu , sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pedro Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin 'ta olma ihtimaline dair basınında spekülasyonlar görüyorum. UEFA'nın Finali İstanbul'dan alma planı olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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