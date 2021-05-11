Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Southampton ile Crystal Palace kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin saati ve kanalı arama motorlarında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Southampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Southampton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin saati ve kanalı futbolcseverler tarafından merak ediliyor.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton'ın Crystal Palace'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 22.15'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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