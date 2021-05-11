11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Southampton - Crystal Palace saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 35. haftasında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin saati ve kanalı arama motorlarında futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Southampton-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelenin saati ve kanalı futbolcseverler tarafından merak ediliyor.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton'ın Crystal Palace'ı konuk edeceği karşılaşma bugün saat 22.15'te başlayacak ve 'tan canlı yayınlanacak.

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