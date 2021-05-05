05 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: UEFA, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci sayısını belirledi!

UEFA, İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali için seyirci sayısını belirledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 Giriş Tarihi: 05.05.2021

, 'nda oynanacak olan finali için finalist takımlara ayrılacak bilet sayısını duyurdu.

, 'nda oynanacak olan finali için finalist takımlara 4.000'er bilet ayrılacağını açıkladı.
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