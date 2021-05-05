05 Mayıs 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burak Yılmaz nisan ayının en iyisi!

Burak Yılmaz nisan ayının en iyisi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

. Futbol Ligi () ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , nisan ayının futbolcusu seçildi. Golcü forvet, daha önce aralık ayında da bu başarıyı elde etmişti.

. Futbol Ligi () ekibi 'de forma giyen milli futbolcu , takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.

Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.

Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

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