05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Burak Yılmaz nisan ayının en iyisi!
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, nisan ayının futbolcusu seçildi. Golcü forvet, daha önce aralık ayında da bu başarıyı elde etmişti.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda nisan ayının futbolcusu seçildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün nisan ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.
35 yaşındaki forvet, nisan ayında oynadığı 4 maçta 3 gol atmıştı.
Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının da futbolcusu seçilmişti.
Ligue 1'de bu sezon çıktığı 25 maçta toplam 13 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.
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