İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Parma karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Torino ile Parma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Parma maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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