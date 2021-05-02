02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Valencia - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'nın 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Barcelona maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 22:00'da 'ta canlı yayınlanacak.

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