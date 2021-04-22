22 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan flaş açıklama! "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk"

Barcelona başkanından flaş açıklama! Avrupa Süper Ligi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Geçtiğimiz günlerde 12 kulübün imzasıyla kurulan ve askıya alındığı açıklanan için, Başkanı 'dan flaş bir açıklama geldi. Laporta, "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk" şeklinde konuştu.

Laporta, Katalan spor televizyonu Esports3'e yaptığı açıklamada, girişiminin halen yürürlükte bir olan bir proje olduğunu ima ederek, "Avrupa Süper Ligi bir zorunluluk ama son sözü kulübün üyeleri söyleyecek. Büyük kulüpler olarak çok fazla kaynağa katkıda bulunuyoruz ve ekonomik dağılımla ilgili bakış açımızı ortaya koyabilmeliyiz." dedi.

", sportif değerlere dayalı çekici bir rekabet olmalıdır." diyen Laporta, "Ulusal liglerin savunucusuyuz ve ile şeffaf bir diyaloğa açığız. Bir anlaşma olacağından eminim. Bunun (Avrupa Süper Ligi), büyük bir gösteri olması için daha fazla kaynağa ihtiyacımız var." görüşünü savundu.

Kulüp Başkanı, Avrupa Süper Ligi oluşumuyla ilgili bazı kulüpler üzerinde baskı olduğunu ancak teklifin halen geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Laporta, "Çok önemli yatırımlar yapıyoruz, maaşlar çok yüksek ve tüm bu hususlar, sporla aynı şekilde hesaba katılmalı." şeklinde konuştu.

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