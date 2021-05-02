02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-Liverpool maçı öncesi büyük protesto!

MANU-Liverpool maçı öncesi büyük protesto!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 34. haftasında oynanması planlanan - maçı öncesinden ev sahibi takımın taraftarları 'na girerek sahayı işgal etti. Mücadele ileri bir saate ertelendi.

ekibi 'ın taraftarları, ile oynanacak maç öncesi 'na girerek sahayı işgal etti.

'in 34. haftasında bugün TSİ 18.30'da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi, ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi.

'ne katılma girişimine ve kulübün sahibi 'li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, stat zeminine inen taraftarların meşaleler yakarak slogan attıkları görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, karşılaşmanın güvenlik sebebiyle ileri bir saate ertelendiği belirtildi.

basınında yer alan haberlerde, stat dışında bulunan taraftarların gösteriye devam ettiği ve takım kafilerinin henüz stada giriş yapmadığı ifade edildi.

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