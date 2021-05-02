02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'da Inter şampiyonluğunu ilan etti!

Inter şampiyonluğunu ilan etti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

İtalya Serie A'da lider , galibiyetinin ardından en yakın takipçisi olan 'nın deplasmanında berabere kalmasının ardından şampiyonluğunu ilan etti.

İtalya Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, Milan ve 'nın 13 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. 11 yıl sonra ligde şampiyonluğa ulaşan Inter, 19. şampiyonluğunu elde etti.

Serie A'nın 34. haftasında Inter, dün 'yi 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 82 yapan İtalyan temsilcisi, bitime 4 hafta kala Milan ve Atalanta'nın 13, Napoli'nin de 15 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Serie A'da en son 2009-2010 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Inter, tam 11 yıl aranın ardından tekrar zirvede yer aldı. 19. şampiyonluğunu ilan eden Conte'nin takımı, ligde çıktığı 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Inter'in şampiyonluğunu kesinleştirmesinin ardından 9 sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Juventus da rakibi için tebrik mesajı yayımladı.
Crotone 0 - 2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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