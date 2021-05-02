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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Rusya Premier Lig'de şampiyon Zenit oldu!

Rusya'da şampiyon Zenit!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 28. haftasında lider , sahasında 'yı ağırladı. Maçı 6-1 kazanan Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 'yı 6-1 mağlup eden , bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.

Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

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