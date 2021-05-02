02 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Rusya Premier Lig'de şampiyon Zenit oldu!
Rusya Premier Lig'in 28. haftasında lider Zenit, sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Maçı 6-1 kazanan Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup eden Zenit, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 28. haftasında lider Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.
Karşılaşmadan 6-1'lik galibiyetle ayrılan Zenit, puanını 61'e yükselti.
Bitime iki hafta kala Lokomotiv Moskova'ya 9 puan fark atan Zenit, üst üste 3, toplamda ise 8. kez şampiyonluğa ulaştı.
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