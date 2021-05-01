01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crotone 0 - 2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter şampiyonluğa gidiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mavi siyahlılar maçı, Eriksen ve 'nin golleriyle 2-0 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nin (Serie A) 34. haftasında Inter, deplasmanda 'yi 2-0 yendi.

Crotone'deki 'ndaki mücadelede şampiyonluğun favorisi Inter ile ligin dibine demir atmış konumdaki Crotone kozlarını paylaştı.

Maçın ilk yarısında konuk takım gole yaklaşsa da eşitliği bozamadı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının 69. dakikasında Inter, ile aradığı golü buldu: 1-0.

90+2. dakikada konuk takım, Faslı oyuncusu ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve Inter, zayıf rakibini 2-0 yenerek 82 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puanla ligin son basamağında yer alan Crotone'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Inter, bu galibiyetle 34. hafta müsabakasını henüz oynamamış olan en yakın rakibi 68 puanlı 'nın 14 puan önünde yer aldı. Sezonun bitimine 4 hafta kala büyük avantaj yakalayan Inter, Atalanta'nın yarın karşısında kazanamaması durumunda ligdeki 19. şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer yandan, 34. haftada bugün oynanan diğer maçta , ile 1-1 berabere kaldı.

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