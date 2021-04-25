25 Nisan 2021, Pazar
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Aston Villa - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Aston Villa ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Aston Villa ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTON VILLA - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - West Bromwich maçı 25 Nisan Pazar günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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