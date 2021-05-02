Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Manchester United ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester United - Liverpool maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay; Greenwood, Fernandes, Pogba; Cavani
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Mohamed Salah, Diogo Jota, Mane
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