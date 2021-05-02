02 Mayıs 2021, Pazar

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Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 Giriş Tarihi: 02.05.2021

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile 'ın formasını giydiği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: ; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay; Greenwood, Fernandes, Pogba; Cavani

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, , , Robertson; Milner, Wijnaldum, ; , Diogo Jota, Mane

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