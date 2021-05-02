02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 2-0 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid ikinci yarı açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2021

'nın 34. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 34. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-0 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 76. dakikada ve 80'de kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 74'e çıkardı. Osasuna ise 40 puanda kaldı.

A. Madrid adım adım şampiyonluğa! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan Hakan'la kazandı! Milan Hakan'la kazandı!
PSG evinde kazandı! PSG evinde kazandı!
Havertz Chelsea'yi 3 puana taşıdı! Havertz Chelsea'yi 3 puana taşıdı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör