02 Mayıs 2021, Pazar
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Real Madrid 2-0 Osasuna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 34. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Osasuna ile karşılaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya La Liga'nın 34. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Osasuna kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-0 kazandı.
Real Madrid'in gollerini 76. dakikada Eder Militao ve 80'de Casemiro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 74'e çıkardı. Osasuna ise 40 puanda kaldı.
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