02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 1-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Everton evinde kayıp!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

'in 34. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

'in 34. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 80'de El-Ghazi attı. Everton'un tek golü ise 19'da Calvert-Lewin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 52 puanda kalırken, Aston Villa ise 48 puana yükseldi.

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