02 Mayıs 2021, Pazar
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Everton 1-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Everton sahasında Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Watkins ve 80'de El-Ghazi attı. Everton'un tek golü ise 19'da Calvert-Lewin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Everton 52 puanda kalırken, Aston Villa ise 48 puana yükseldi.
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