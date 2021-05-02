02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı! Milan 2-0 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Milan Hakan'la kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

İtalya Serie A'nın 34. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip temsilcimiz 'nun gol attığı maçta 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada ve 60'da kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve 69 puana yükseldi. Benevento ise 31 puanda kaldı.

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