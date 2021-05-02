Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı! Milan 2-0 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, deplasmanda Crotone ile karşı karşıya geldi. Mavi siyahlılar maçı, Eriksen ve Hakimi'nin golleriyle 2-0 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri