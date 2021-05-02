02 Mayıs 2021, Pazar
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Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı! Milan 2-0 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan sahasında Benevento ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta 2-0 kazandı.
İtalya Serie A'nın 34. hafta karşılaşmasında Milan ile Benevento kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 60'da Theo Hernandez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Milan ligde 2 maç aradan sonra kazandı ve 69 puana yükseldi. Benevento ise 31 puanda kaldı.
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