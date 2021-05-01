Elche 0-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu. 57. dakikada Aguero'yla öne geçen City, iki dakika sonra Ferran Torres ile 2-0'ı buldu ve maçtan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, bu galibiyetle birlikte şampiyonluk için dev bir adım atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri