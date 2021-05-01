01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Elche 0-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 34. haftasında düşme hattında bulunan Elche sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'i konuk etti. Karşılaşmayı Atletico Madrid 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 34. hafta karşılaşmasında lider Atletico Madrid, düşme hattında yer alan Elche ile karşılaştı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 1-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.
Atletico'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada Llorente kaydetti. Ayrıca Madrid temsilcisinin 16. dakikada Luis Suarez ile attığı gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 76 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Elche ise 30 puanda kaldı.
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