01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Elche 0-1 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A. Madrid adım adım şampiyonluğa!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'nın 34. haftasında düşme hattında bulunan sahasında şampiyonluk mücadelesi veren 'i konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

'nın 34. hafta karşılaşmasında lider , düşme hattında yer alan ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcisi 1-0 kazandı ve liderliğini pekiştirdi.

'ya galibiyeti getiren golü 23. dakikada kaydetti. Ayrıca Madrid temsilcisinin 16. dakikada ile attığı gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 76 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Elche ise 30 puanda kaldı.

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