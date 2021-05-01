İtalya Serie A'nın 34. haftasında Milan ile Benevento karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Milan ile Benevento kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - BENEVENTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Benevento maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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