01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig
Fransa Ligue 1'de Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Nice karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille ile Nice karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LILLE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Nice maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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