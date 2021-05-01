01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Nice maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Lille - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Nice maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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