Wolfsburg - Union Berlin maçı CANLI YAYIN
Bundesliga'nın 32. haftasında Wolfsburg ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - Union Berlin maçını A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Wolfsburg ile Union Berlin kozlarını paylaşıyor. Volkswagen Arena'da oynanan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.
WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolfsburg - Union Berlin maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, Schlager, Arnold, Baku, Philipp, Brekalo, Weghorst.
Union Berlin: Andreas Luthe, Friedrich, Knoche, Schlotterbeck, Andrich, Trimmeş, Gentner, Ingvartsen, Lenz, Pohjanpalo, Petar Musa.
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