08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Union Berlin maçı CANLI YAYIN

Wolfsburg - Union Berlin maçı CANLI YAYIN
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın 32. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg - maçını HD ve .com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'da oynanan mücadele ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - maçı saat 16:30'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

UNION BERLIN - WOLFSBURG İLK 11'LER

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio, , , Baku, , Brekalo, Weghorst.

Union Berlin: , , Knoche, , , Trimmeş, Gentner, Ingvartsen, Lenz, Pohjanpalo, .

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin

GOL | Wolfsburg 2 - 0 Union Berlin

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