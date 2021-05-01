01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Crotone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Crotone ile Inter karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crotone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Crotone ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crotone - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CROTONE - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Crotone - Inter maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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