24 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.04.2021

'nın 31. haftasında , deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Konuk takımın mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlaması kesinleşecek. ekranlarından naklen yayınlanacak kritik mücadele ile ilgili bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

'nın 31. haftasında lider , 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

MAINZ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayacak -Bayern Münih maçı ekranlarından canlı yayınlanacak. Mainz-Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bayern Münih'te ise sakatlıkları bulunan , , , , ve ile corona virüsü testi pozitif çıkan Gnabry mücadelede görev alamayacak.

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