Mainz 05 - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz ile kozlarını paylaşacak. Konuk takımın mücadeleden 3 puanla ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlaması kesinleşecek. A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak kritik mücadele ile ilgili bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Bundesliga'nın 31. haftasında lider Bayern Münih, Mainz 05 deplasmanına konuk oluyor. Alman devi, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

MAINZ-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Nisan Cumartesi günü (bugün) saat 16.30'da başlayacak Mainz-Bayern Münih maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mainz-Bayern Münih maçını aspor.com.tr'den de canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi takımda Kilian sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Bayern Münih'te ise sakatlıkları bulunan Tolisso, Costa, Tillman, Roca, Süle ve Lewandowski ile corona virüsü testi pozitif çıkan Gnabry mücadelede görev alamayacak.

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