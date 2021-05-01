01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 2-0 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leeds 6 maç sonra kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

İngiltere 'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

İngiltere 'in 34. hafta karşılaşmasında sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Gross ve 79'da kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brighton 4 maç aradan sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Leeds United ise 6 maç aradan sonra mağlup oldu ve 47 puanda kaldı.

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