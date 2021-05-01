01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Brighton 2-0 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Leeds United'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Gross ve 79'da Danny Welbeck kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Brighton 4 maç aradan sonra kazandı ve 37 puana yükseldi. Leeds United ise 6 maç aradan sonra mağlup oldu ve 47 puanda kaldı.
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