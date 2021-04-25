İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Wolverhampton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Wolverhampton ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Burnley maçı 25 Nisan Pazar günü saat 14:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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