Milan Avrupa Süper Ligi kararını verdi! Katılmayacaklar

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Avrupa Süper Ligi'ne katılmaktan vazgeçtiğini açıkladı. Çizme temsilcisi daveti kulüp ve taraftarın çıkarı için kabul ettiğini söyledi.

Milan'dan yapılan açıklamada, lig oluşumundan gelen katılım davetinin başta kulübün ve taraftarın çıkarları için kabul edildiği belirtildi.

Avrupa futbolunun daha ileriyle taşınmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Ancak, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların Avrupa Süper Ligi hakkındaki endişeleri açıkça ifade edildi. Milan, bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İtalyan kulübünün futbol için sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

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