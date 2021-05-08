08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Borussia M'Gladbach maçı saat kaçta hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'da 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı saat kaçta hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı saat kaçta hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Mayıs Cumartesi günü 19:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ve Neymar imzayı attı! Ve Neymar imzayı attı!
UEFA yaptırımı sonrası 3 kulüpten ortak açıklama! UEFA yaptırımı sonrası 3 kulüpten ortak açıklama!
Inter - Sampdoria maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Inter - Sampdoria maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör