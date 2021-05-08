08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da 32. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta hangi kanalda?
BAYERN MÜNIH - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Mayıs Cumartesi günü 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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