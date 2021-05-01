Crystal Palace 0 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'de Manchester City, Crystal Palace'a konuk oldu. 57. dakikada Aguero'yla öne geçen City, iki dakika sonra Ferran Torres ile 2-0'ı buldu ve maçtan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, bu galibiyetle birlikte şampiyonluk için dev bir adım atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Sergio Aguero, 57'de takımını 1-0 öne geçirdi. Benjamin Mendy'nin ara pasında topla buluşan Agüero, ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. 0:1.

İki dakika sonra Ferran Torres skoru 2-0'a getirdi. Seken topu kontrol eden İspanyol oyuncu, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Guaita topun ağlarla buluşmasına engel olamıyor. 0:2.

Bu sezon ligde 25. galibiyetini alan City puanını 80 yaptı. City maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile puan farkını 13 yaptı. Kırmızı Şeytanlar, yarın Liverpool'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.

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