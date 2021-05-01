01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 0 - 2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City'den şampiyonluğa dev adım!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de , Crystal 'a konuk oldu. 57. dakikada Aguero'yla öne geçen , iki dakika sonra ile 2-0'ı buldu ve maçtan 3 puanla ayrıldı. Manchester City, bu galibiyetle birlikte şampiyonluk için dev bir adım atmış oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada , 57'de takımını 1-0 öne geçirdi. 'nin ara pasında topla buluşan , ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. 0:1.

İki dakika sonra skoru 2-0'a getirdi. Seken topu kontrol eden oyuncu, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Guaita topun ağlarla buluşmasına engel olamıyor. 0:2.

Bu sezon ligde 25. galibiyetini alan puanını 80 yaptı. City maç fazlasıyla ikinci sıradaki ile puan farkını 13 yaptı. , yarın 'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Crystal ise 38 puanda kaldı.

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