İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Brighton ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Brighton ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Leeds United maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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