01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Leeds United maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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