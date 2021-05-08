08 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Union Berlin maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'da 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda?

WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Union Berlin maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da 'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Baku, Gerhardt, Brekalo; Weghorst

Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Promel, Andrich, Ingvartsen, Lenz; Kruse, Pohjanpalo

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