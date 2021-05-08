08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da 32. haftasında Wolfsburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Wolfsburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Union Berlin maçı saat kaçta hangi kanalda?
WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Wolfsburg - Union Berlin maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
WOLFSBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Baku, Gerhardt, Brekalo; Weghorst
Union Berlin: Luthe; Friedrich, Knoche, Schlotterbeck; Trimmel, Promel, Andrich, Ingvartsen, Lenz; Kruse, Pohjanpalo
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