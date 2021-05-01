İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Everton ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Everton ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Aston Villa maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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