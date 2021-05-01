01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Manchester City maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 14:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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