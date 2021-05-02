02 Mayıs 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

B. Dortmund Almanya Kupası'nda finalde! Borussia Dortmund 5-0 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. Dortmund finalde! Rakibi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2021

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar ilk yarıda attığı 5 golle 5-0 kazanarak finale yükseldi. Dortmund, finalde bir diğer ekibi RB ile karşılaşacak.

Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada , 16. ve 23. dakikalarda Giovanni Reyna, 26. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard ve 41. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda ile karşılaşacak.

Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün 'i 2-1 mağlup etmişti.

Almanya Kupası'nda ilk finalist Leipzig! haberin devamı

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