02 Mayıs 2021, Pazar
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B. Dortmund Almanya Kupası'nda finalde! Borussia Dortmund 5-0 Holstein Kiel (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Borussia Dortmund, Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-siyahlılar ilk yarıda attığı 5 golle 5-0 kazanarak finale yükseldi. Dortmund, finalde bir diğer Bundesliga ekibi RB Leipzig ile karşılaşacak.
Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 16. ve 23. dakikalarda Giovanni Reyna, 26. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Thorgan Hazard ve 41. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca sarı-siyahlılar müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 10. kez finale yükselen Borussia Dortmund 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda Leipzig ile karşılaşacak.
Leipzig diğer yarı final karşılaşmasında dün Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.
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