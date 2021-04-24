Metz Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 34. hafta maçında ligin orta sıra takımlarından olan Metz sahasında, şampiyonluğun güçlü adayı Paris Saint Germain'i konuk edecek. Stade Saint-Symphorien'de oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain'in Metz karşılaşmasını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Fransa Ligue 1'in 34. hafta maçında ligin orta sıra takımlarından olan Metz sahasında, şampiyonluğun güçlü adayı Paris Saint Germain'i konuk edecek. Stade Saint-Symphorien'de oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Mücadelede ev sahibi Metz'te Niane, N'Doram, Cabit, Nguette, Pajot ve Tchimbembe sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Paris Saint Germain'de de Diallo, Letellier ve Juan Bernat yine sakatlıklarından dolayı takımlarını yalnız bırakacak.

Karşılaşma öncesinde Metz 43 puanla 9. sırada bulunurken, Paris Saint Germain lider Lille'in 1 puan gerisinde 69 puanla 2. sırada yer alıyor.

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