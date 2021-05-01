Almanya Kupası'nda ilk finalist Leipzig! Werder Bremen 1-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Werder Bremen ile RB Leipzig kozlarını paylaştı. Uzatmalara giden mücadeleyi Leipzig 2-1 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.
Werder Bremen, Almanya Kupası'nın yarı final müsabakasında Weser Stadı'nda Leipzig'i konuk etti.
Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Leipzig, 93. dakikada Hee-Chan Hwang'in golüyle 1-0 öne geçti. Werder Bremen, 105+1. dakikada Leonardo Bittencourt'un topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Leipzig, 120+1. dakikada Emil Forsberg ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 2019'dan sonra ikinci kez finale yükseldi.
Diğer finalist, Borussia Dortmund ile Holstein Kiel arasında bu akşam oynanacak karşılaşmada belirlenecek.
Kupa finali, 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig