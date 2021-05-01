01 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Kupası'nda ilk finalist Leipzig! Werder Bremen 1-2 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Kupası'nda ilk finalist Leipzig!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

yarı final karşılaşmasında ile RB kozlarını paylaştı. Uzatmalara giden mücadeleyi Leipzig 2-1 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

, 'nın yarı final müsabakasında Weser Stadı'nda 'i konuk etti.

Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan karşılaşma uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Leipzig, 93. dakikada Hee-Chan Hwang'in golüyle 1-0 öne geçti. Werder Bremen, 105+1. dakikada 'un topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Leipzig, 120+1. dakikada ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu galibiyetle Almanya Kupası'nda 2019'dan sonra ikinci kez finale yükseldi.

Diğer finalist, ile arasında bu akşam oynanacak karşılaşmada belirlenecek.

Kupa finali, 13 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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