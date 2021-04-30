30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi | Paul Pogba: Devre arasında hurma yedim!
UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında Manchester United evinde Roma'yı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. United'ın yıldızı Pogba, maçın devre arasında hurma yiyerek orucunu açtığını ifade etti. | Son dakika spor haberleri
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk turunca Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.
Manchester United, Roma'yı 6-2'lik net bir skorla yenerken, Fransız yıldız Paul Pogba takımının 5. golünü kaydetti.
"HURMA YEDİM, SU İÇTİM"
Pogba, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Devre arasında hurma yedim ve su içtim. Allah bana güç verdi. İstediğimizden daha iyi bir sonuç elde ettik, çok mutluyuz." dedi.
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