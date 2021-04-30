30 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi | Paul Pogba: Devre arasında hurma yedim!

Devre arasında hurma yedim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.04.2021

karşılaşmasında evinde 'yı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti. United'ın yıldızı , maçın devre arasında hurma yiyerek orucunu açtığını ifade etti. | Son dakika spor haberleri

, ilk turunca 'nda temsilcisi 'yı konuk etti.

Manchester United, Roma'yı 6-2'lik net bir skorla yenerken, yıldız takımının 5. golünü kaydetti.

"HURMA YEDİM, SU İÇTİM"

, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Devre arasında hurma yedim ve su içtim. Allah bana güç verdi. İstediğimizden daha iyi bir sonuç elde ettik, çok mutluyuz." dedi.

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