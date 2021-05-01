Son dakika spor haberi: Lionel Messi'den Erling Haaland için büyük fedakarlık!
Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi'nin sözleşme konusu belirsizliğini koruyor. Arjantinli futbolcunun sezon sonu mukavelesi sona erecek. 33 yaşındaki Messi'nin, Barcelona'yla kontrat yenileme şartı ise Erling Haaland. Messi, Norveçli forvet için indirim yapmaya da hazır. İşte detaylar... Son dakika spor haberleri
Barcelona'da Lionel Messi'nin geleceği merak konusu. Sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli yıldız için yeni yönetim çaba harcamaya devam ediyor. Laporta yönetimi Messi'yi mutlaka takımda tutmak isterken oyuncu henüz kararını vermedi.
Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Barcelona'da Erling Haaland'ın transferi gündemde. Real Madrid'in de ısrarla kadrosuna katmak istediği Haaland için Barcelona bir taşla iki kuş avlamayı hedefliyor.
Eurosport'ta yer alan habere göre Lionel Messi, kulübün Erling Haaland hamlesi doğrultusunda maaşında indirime gidecek. Barcelona'nın transferde kararlı olmasını isteyen Messi, Haaland'ın transferi durumunda Katalan devindeki ücretinden indirime gidecek. Arjantinli yıldız Norveçli golcü için fedakarlığa hazır.
2020 yazında Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan ancak sözleşmeye takılan Messi, Bartomeu yönetimini topa tutmuştu. Bartomeu'nun ayrılığı sonrası Laporta yönetimi Messi'yi ikna etmeye çalışıyor. Yıldız futbolcunun ilerleyen günlerde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
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