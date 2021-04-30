30 Nisan 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 6-2 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kırmızı Şeytanlar final kapısını araladı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

final karşılaşmasında İngiliz temsilcisi sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Tam 8 golün çıktığı mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 6-2 kazandı ve final için büyük bir avantaj yakaladı.

, 9. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15. dakikada penaltıdan ve 34. dakikada 'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48. ve 64. dakikalarda , 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75. dakikada ve 86. dakikada 'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.

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