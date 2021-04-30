UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Manchester United sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti. Tam 8 golün çıktığı mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 6-2 kazandı ve final için büyük bir avantaj yakaladı.

Manchester United, 9. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü fazla sürdüremedi. Ataklarını sıklaştıran Roma, 15. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini ve 34. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci devrede üst üste ataklar geliştiren Manchester United, 48. ve 64. dakikalarda Edinson Cavani, 71. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 75. dakikada Paul Pogba ve 86. dakikada Mason Greenwood'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 6-2 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı.

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