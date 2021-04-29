Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor
Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Calciomercato.com'da yer alan haberde, Juventus'un da başarılı oyuncunun ayrılığına onay verdiği kaydedilirken, Merih'in yeni takımını da duyurdular. İşte detaylar...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
EVERTON 3 MİLYON EURO ÖNERDİ
İtalya'da yayın yapan Calciomercato.com'da yer alan haberde, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Everton ise oyuncuyu isteyen takımların başında geliyor. İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro alan Merih Demiral'e, Everton'ın yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu bildirildi.
Everton'ın EURO 2020 öncesi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, turnuvada Türkiye Milli Takımı ile göstereceği performans sonrası oyuncunun değerinin daha da fazla artmasından korktuğu vurgulandı.
MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR
Öte yandan haberde Everton'ın yanı sıra Manchester United'ın da Merih Demiral ile ilgilendiği kaydedildi.
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