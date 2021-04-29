Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

Oyuncunun transferine geçen yaz izin vermeyen Juventus, geçen ay 23 yaşına giren oyuncuyu 25-30 milyon Euro'luk bir bedelle gönderemeye sıcak bakıyor. İtalyan devinin ilk olarak 35-40 milyon Euro arasında meblağ istediği; ancak rakamı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.