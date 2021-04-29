29 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

Son dakika spor haberleri... Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Calciomercato.com'da yer alan haberde, Juventus'un da başarılı oyuncunun ayrılığına onay verdiği kaydedilirken, Merih'in yeni takımını da duyurdular. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

ekiplerinden 'ta forma giyen milli futbolcumuz , takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

2019 Temmuz ayında 'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a katılan Merih, artan finansal sorunlar ve sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrılabilir.

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

Oyuncunun transferine geçen yaz izin vermeyen , geçen ay 23 yaşına giren oyuncuyu 25-30 milyon Euro'luk bir bedelle gönderemeye sıcak bakıyor. devinin ilk olarak 35-40 milyon Euro arasında meblağ istediği; ancak rakamı daha da aşağı çekebileceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

EVERTON 3 MİLYON EURO ÖNERDİ

'da yayın yapan Calciomercato.com'da yer alan haberde, 'nin çalıştırdığı ise oyuncuyu isteyen takımların başında geliyor. İtalya'da yıllık 1.8 milyon Euro alan 'e, Everton'ın yıllık 3 milyon Euro vermeye hazır olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

'ın öncesi oyuncuyu kadrosuna katmak istediği, turnuvada ile göstereceği performans sonrası oyuncunun değerinin daha da fazla artmasından korktuğu vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Merih Demiral'ın yeni takımını açıkladılar! Premier Lig'e gidiyor

MANCHESTER UNITED DA İSTİYOR

Öte yandan haberde 'ın yanı sıra 'ın da ile ilgilendiği kaydedildi.

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