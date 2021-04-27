27 Nisan 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Julian Nagelsmann Bayern Münih'te! Sözleşme süresi...

B. Münih’in yeni teknik direktörü belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Almanya temsilcisi , gelecek sezondan itibaren takımın başına 'ın geçeceğini açıkladı. Bavyera ekibi, Alman teknik adamla 5 yıllığına anlaştı.

, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Hansi Flick'ten boşalacak olan teknik direktörlük koltuğunu çok kısa bir sürede doldurdu. Alman ekibi, ekiplerinden 'de görevini sürdüren genç teknik adam ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

JULIAN NAGELSMANN: BAYERN MUNIH BENİM İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT

Sezon sonu RB Leipzig'teki görevinden ayrılacak olan Julian Nagelsmann, aldığı kararla ilgili olarak kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Bayern Münih'te çalışmak istediğini hiçbir zaman gizlemediğini vurgulayan genç teknik adam, ", benim için eşsiz bir fırsat. RB Leipzig yönetim kuruluna, bir çözüm buldukları için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak için henüz erken çünkü buradaki işim daha bitmedi. Görevim sona erene kadar her şeyimi vereceğim. Şimdi sezonu en başarılı şekilde bitirebilmek için kalan üç lig maçına ve Almanya Kupası yarı finaline odaklanma zamanı" dedi.

Öte yandan Almanya'nın önde gelen spor gazetelerinden BILD'e göre Bayern Münih, Nagelsmann'ın transferi için 'ne 25 milyon euro ödeyecek.

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