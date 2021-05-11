11 Mayıs 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham oldu

Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2021

İngiltere 'de sahasında 'e 2-0 yenilen 'ın sezonun bitimine 3 hafta kala 'e (1. Lig) düşmesi kesinleşti.

35. hafta karşılaşmasında 18. sırada yer alan ile bir üst sırasındaki rakibi , 'nda karşılaştı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada ve 44. dakikada attı.

Bu sonuçla 27 puanda kalan ekibi, 'den düşen 3. ve son takım olurken, Burnley 39 puana ulaşarak ligde kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı Burak Yılmaz’dan Adana Demirspor paylaşımı
Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti Pogba'dan Fenerbahçe sözleri! İtiraf etti
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi resmen açıklandı Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi resmen açıklandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör