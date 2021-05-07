Leicester City Newcastle United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor. Peki, Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leicester City - Newcastle United maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın, 63 puanı bulunuyor. Konuk ekibin ise 36 puanı var.

LEICESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Newcastle United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LEICESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Fofana, Evans, Çağlar Söyüncü; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Iheanacho, Vardy

Newcastle United: Dubravka; Fernandez, Clark, Dummett; Murphy, Almiron, Shelvey, Longstaff, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin

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