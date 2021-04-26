26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic büyük şok! Bahis soruşturması...

UEFA'dan Zlatan'a büyük şok! Bahis soruşturması...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 Giriş Tarihi: 26.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e flaş bir soruşturma geldi. Yıldız futbolcuya, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması sebebiyle soruşturma başlatıldı.

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e tarafından bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması sebebiyle soruşturma başlatıldı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic'e disiplin soruşturması açıldığını belirtti. basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic'in bir bahis şirketi ile ortaklık anlaşmasına vardığı ve bu sebepten dolayı spordan men ile yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.
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