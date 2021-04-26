26 Nisan 2021, Pazartesi
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic'e disiplin soruşturması açıldığını belirtti. İsveç basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic'in bir bahis şirketi ile ortaklık anlaşmasına vardığı ve bu sebepten dolayı spordan men ile yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.
UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic büyük şok! Bahis soruşturması...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e UEFA flaş bir soruşturma geldi. Yıldız futbolcuya, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması sebebiyle soruşturma başlatıldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e UEFA tarafından bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması sebebiyle soruşturma başlatıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic'e disiplin soruşturması açıldığını belirtti. İsveç basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic'in bir bahis şirketi ile ortaklık anlaşmasına vardığı ve bu sebepten dolayı spordan men ile yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.
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