23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

31. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Köln maçı 23 Nisan Cuma günü saat 21:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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