26 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

İtalya Serie A'nın 33. haftasında ile 'nun formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Milan maçı 26 Nisan Pazartesi günü saat 21:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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