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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

ile arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. UEFA'ya üye 55 ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi diye adlandırdıkları şeyi kınayan bildirinin altına imzalarını attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'dan yapılan açıklamada, üye 55 ülkenin organizasyonu aleyhinde imza attığı belirtildi.

Başkanı ve UEFA Başkanı arasındaki sözlü tartışmalar sürerken, UEFA tarafından yapılan bu hamlenin Avrupa Süper Ligi'nin varlığını sekteye uğratacağı öngörülüyor.

İşte UEFA'ya üye olan ülkelerin listesi...

  • Arnavutluk
  • Azerbaycan
  • Bulgaristan
  • Danimarka
  • Finlandiya
  • Cebelitarık
  • Yunanistan
  • İsrail
  • Lihtenştayn
  • Malta
  • Kuzey İrlanda
  • Romanya
  • Sırbistan
  • İsveç
  • Galler
  • Andorra
  • Belarus
  • Hırvatistan
  • İngiltere
  • Fransa
  • Macaristan
  • İtalya
  • Litvanya
  • Moldova
  • Norveç
  • Rusya
  • Slovakya
  • İsviçre
  • Türkiye
  • Ermenistan
  • Belçika
  • Kıbrıs Cumhuriyeti
  • Estonya
  • Gürcistan
  • İzlanda
  • Kazakistan
  • Kosova
  • Lüksemburg
  • Karadağ
  • Polonya
  • San Marino
  • Slovenya
  • Avusturya
  • Bosna-Hersek1
  • Çekya
  • Faroe Adaları
  • Almanya
  • İrlanda
  • Letonya
  • Kuzey Makedonya
  • Hollanda
  • Portekiz
  • İskoçya
  • İspanya
  • Ukrayna
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