Wolverhampton 0-4 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton ile Burnley karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı ve 3 maç sonra puanla tanıştı.

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Wolverhampton sahasında Burnley'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Burnley'de golleri Chris Wood 15, 21 ve 44. dakikalarda attı ve hat-trick yaptı. Son gol ise 85. dakikada Westwood'un ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Wolves 41 puanda kaldı. Burnley ise 3 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi.

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