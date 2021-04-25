25 Nisan 2021, Pazar
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Wolverhampton 0-4 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton ile Burnley karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı ve 3 maç sonra puanla tanıştı.
İngiltere Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Wolverhampton sahasında Burnley'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Burnley'de golleri Chris Wood 15, 21 ve 44. dakikalarda attı ve hat-trick yaptı. Son gol ise 85. dakikada Westwood'un ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Wolves 41 puanda kaldı. Burnley ise 3 maç sonra kazandı ve 36 puana yükseldi.
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