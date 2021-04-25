25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 0-0 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU Leeds engelini aşamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 33. haftasında , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

'de , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren Manchester United, 33. hafta karşılaşmasında Leeds United'a konuk oldu.

'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

puanını 67'ye yükselterek 2. sıradaki yerini korurken, Leeds United 47 puanla 9. sırada yer aldı.

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