25 Nisan 2021, Pazar
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Hollanda şampiyonu Ajax! Ajax 2-0 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında Ajax ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Hollanda'da şampiyon belli oldu. Eredivisie'nin 30. haftasında lider Ajax, AZ Alkmaar'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 66. dakikada ve 90. dakikalarda Klaasen'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten Erik ten Hag'ın öğrencileri puanını 76'ya yükselti ve en yakın rakibi PSV'nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine 4 hafta kala 35. lig şampiyonluğunu kazandı.
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