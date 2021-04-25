25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda şampiyonu Ajax! Ajax 2-0 AZ Alkmaar (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hollanda'da şampiyon Ajax!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Eredivisie'nin 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

'da şampiyon belli oldu. Eredivisie'nin 30. haftasında lider , 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 66. dakikada ve 90. dakikalarda Klaasen'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Puanını 76'ya yükselten Erik ten Hag'ın öğrencileri puanını 76'ya yükselti ve en yakın rakibi PSV'nin 12 puan önüne geçerek ligin bitimine 4 hafta kala 35. lig şampiyonluğunu kazandı.

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