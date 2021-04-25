Inter 1-0 Hellas Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 33. haftasında lider Inter sahasında Hellas Verona'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 33. hafta karşılaşmasında lider Inter sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Mücadele lacivert-siyahlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golü 76. dakikada Matteo Darmian kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 79'a yükseltti. Verona'nın mağlubiyet serisi ise 4 maça yükseldi ve 41 puanda kaldı.

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