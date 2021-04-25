25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter 1-0 Hellas Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter şampiyonluğa doğru!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

İtalya Serie A'nın 33. haftasında lider Inter sahasında 'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 33. hafta karşılaşmasında lider Inter sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele lacivert-siyahlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Inter'e galibiyeti getiren golü 76. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 2 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 79'a yükseltti. 'nın mağlubiyet serisi ise 4 maça yükseldi ve 41 puanda kaldı.

Hollanda'da şampiyon Ajax! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus Fiorentina'ya takıldı! Juventus Fiorentina'ya takıldı!
Burnley deplasmanda farka koştu! Burnley deplasmanda farka koştu!
MANU Leeds engelini aşamadı! MANU Leeds engelini aşamadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör