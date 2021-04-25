RB Leipzig 2-0 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında RB Leipzig sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Leipzig, Bundesliga'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da Stuttgart'ı konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Amadou Haidara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Birçok gol pozisyonu yakalayan Leipzig, 67. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan topu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Konuk ekip, 14. dakikada Naouirou Ahamada'nın kırmızı kart görmesiyle 76 dakika 10 kişi oynadı.
Leipzig, 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada bulunuyor.
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