25 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 2-0 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leipzig ikinci yarıda açıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2021

Almanya 'nın 31. haftasında RB sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

, 'nın 31. haftasında Red Bull Arena'da 'ı konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Leipzig, ikinci yarıya hızlı başladı ve 46. dakikada Amadou Haidara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Birçok gol pozisyonu yakalayan Leipzig, 67. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan topu filelere göndermesiyle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Leipzig karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip, 14. dakikada Naouirou Ahamada'nın kırmızı kart görmesiyle 76 dakika 10 kişi oynadı.

Leipzig, 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih'in 7 puan gerisinde 64 puanla ikinci sırada yer alıyor. Stuttgart ise 39 puanla 10. sırada bulunuyor.

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